Mission Kunst: Im Gespräch mit dem Kuratoren Duo Art Reoriented

Über 35 Wochen im Jahr sind die Kuratoren Sam Bardaouil und Till Fellrath im Auftrag der Kunst auf der ganzen Welt unterwegs. Zurzeit auf ihrem Zettel: der Pavillon der Vereinigten Arabischen Emirate auf der Biennale in Venedig, der „Montblanc Patronage Award“ und die Ausstellung „Walking Through Walls“ im Berliner Gropius Bau. MONSIEUR traf die beiden Kuratoren, die in New York und München leben, auf dem Weg von Dubai nach Venedig in Berlin.

Monsiǝur: Als Kuratoren arbeiten Sie beide stets gemeinsam unter dem Namen Art Reoriented. Was bedeutet der Titel?

Till Fellrath: Mit diesem Titel spielen wir auf die Rückbesinnung auf das Wesentliche an: In unseren Ausstellungen versuchen wir, den Künstler und den Betrachter wieder in den Mittelpunkt des Geschehens zu stellen. Jeder soll die Ausstellungen sehen und verstehen können. Die Kunst soll den Besucher direkt ansprechen – wie bei einem Konzert. Da fragt man auch nicht nach dem Konzept oder der Bedeutung. Die Distanz ist geringer – man hat eine direkte Reaktion und mag die Musik oder eben nicht. Genau wie die Musik hat Kunst die Kraft, zu den Menschen zu sprechen.

Monsiǝur: Wie gestalten Sie Ihre Ausstellungen, damit diese Verbindung funktioniert?

Till Fellrath: Research. Wir gehen tief in die Themen und forschen viel. Und wenn wir etwas wirklich verstanden haben, dann versuchen wir, es in wenigen Sätzen zu vermitteln. Wenn man nicht in zwei Sätzen sagen kann, was man sagen möchte, dann hat man nichts zu sagen.

Sam Bardaouil: Man darf eine Ausstellung nicht mit einem Buch verwechseln. Es geht nicht darum, möglichst viel Text an die Wand zu hängen. Eine Ausstellung ist eine dreidimensionale Sache: Augen und Ohren, der ganze Körper nimmt die Kunst auf – das ist eine physische Erfahrung. Wir wollen für alle Sinne einen Spannungsbogen kreieren.