Minimoon: Die schönsten Reiseziele für kurze Flitterwochen

Für Ehepaare, die ihre Flitterwochen am liebsten in der Sonne verbringen möchten, ist die Insel Malta eine tolle Wahl. In weniger als drei Flugstunden erreichen Sie die Hauptstadt Valletta und können sich anschließend in einem schicken Boutique-Hotel eine kleine Auszeit gönnen – oder mit einem Mietwagen die einsamsten Ecken der Insel erkunden.

Unser Tipp: Die Bucht „Form Ir-Rih“ im Nordwesten der Insel ist wenig besucht und außerdem ein schöner Ort zum Schnorcheln und Tauchen.