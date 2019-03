Minimalismus und clean-chic: Der Modetrend für den Herbst aus New York

1. Setzen Sie auf Details beim minimalistischen Look

Minimalistische Looks sollten im Idealfall erst auf den zweiten Blick interessant wirken. Hierbei treffen einfache Silhouetten auf besondere Details. Kombinieren Sie einen Look mit einem Taillengürtel, um lässige Akzente zu setzen oder nutzen Sie Accessoires wie Broschen oder Tücher, die den Look in ein neues Licht rücken. So wirkt Ihr Outfit modern, simple und dennoch spannend.

2. Setzen Sie auf Materialmix

Klare Schnitte im Materialmix kombinieren? Ja, bitte! Das Label Tibi zeigte auf der New York Fashion Week 2019 wundervolle cleane Looks, die mehreren Stoffe in einem Outfit präsentierten. So wurde zum Beispiel Wolle zu Leder kombiniert, unter warmen Woll-Coats blickten leichte Shirts oder Blusen hervor. Für den cleanen Look im Materialmix sollten Sie stets auf hochwertige Stoffe wie Seide, Kaschmir, Mohair oder auch Baumwolle setzen.

3. Kreieren Sie ein Layering

Minimalistischer Clean-Chic wirkt so richtig aufregend, wenn Sie Layering anwenden. Gehen Sie hierbei wie folgt vor: Wählen Sie Nuancen aus einer Farbfamilie und überlegen Sie sich zunächst, ob der Look aus einer Hose oder einem Rock bestehen soll. Für das Layering mit einer Hose empfehlen wir ein Oversize-Hemd oder Shirt mit überlangen Ärmeln, darüber ein weiter Crop-Pullover aus Mohair oder Kaschmir oder eine Longvest – gerne mit einem Gürtel drapiert. Für den Rock wählen Sie zwei unterschiedlich lange Shirts, darüber kann es gerne noch ein Cape oder ein Trenchcoat sein. Die Materialien sollten sich sanft einander anpassen und Ihren Körper umspielen, dann ist der minimalistische Layering-Look perfekt.