Vampir Brustlifting

Spätestens seitdem It-Girl Kim Kardashian 2014 ein Vampir-Lifting zur Faltenbehandlung im Gesicht durchführen ließ, ist die Eigenblut-Therapie mit Verjüngungseffekt bekannt. Genau dieses Verfahren lässt sich jetzt auch im Bereich der Brust anwenden - und ist 2016 in der Goodie Bag für die Oscar-Nominierten. Ja, richtig gelesen!

Das Vampir Brustlifting sorgt für einen Straffungseffekt, der unschöne Dehnungsstreifen verschwinden lässt. Wie es genau funktioniert, erklärt Dr. Dr. Manfred Nilius, M. Sc., Facharzt für Mund-, Kiefer- und plastische Gesichtschirurgie und Leiter der Praxisklinik Nilius in Dortmund: "Zunächst entnehmen wir den Patientinnen Blut, welches im Anschluss zentrifugiert wird. Dabei trennt sich Blutplasma mit Thrombozyten und Wachstumshormonen von restlichen Bestandteilen des Blutes. Das plättchenreiche Plasma, auch PRP genannt, wird dann in die Haut injiziert und regt dort die Produktion von Kollagen an. So regeneriert sich die Haut und wirkt sichtbar frischer und praller. Um die Bildung des am häufigsten vorkommenden Eiweißes im menschlichen Körper zusätzlich anzukurbeln, kann Hyaluronsäure oder ein Vitamincocktail aus pflanzlichen Biostimulanzien zum Plasma gegeben werden. Mit nur 15 Minuten ist die Behandlung schnell erledigt und erste Ergebnisse sind bereits nach ein paar Tagen sichtbar."