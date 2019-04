Mini Me-Look – Wie die Mama, so das Kind

Langes Suchen und Probieren der perfekten Kombination für Mutter und Kind muss aber nicht sein. Das haben auch die Labels erkannt und setzen mit ganzen Kollektionen, die sich dem Twinning-Look widmen, ein Zeichen. Zugegeben, mit Hilfe der Unterstützung bekannter Influencer und Blogger verbreitet sich die Intension der Capsule Collections umso schneller und das Begehren bei den anderen Mamis wird gesteigert. Doch es gehört auch ein gewisses Feingespür dazu, um die Kombinationen für Erwachsene und Kinder gleichermaßen alltagstauglich zu machen. Und last but not least, sind wir mal ehrlich: Nicht jedes Label taugt zur Mini Me-Marke!