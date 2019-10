Mode von Milkwhite

Mal verspielt bunt, mal classy unifarben: Die Mode von Milkwhite ist so unberechenbar wie ihre Trägerin. Nicht zu vergessen ist die Portion Coolness, die Designer Bairabas in all seine Kreationen bringt. Dies schafft er durch das Spiel mit Materialien: Seidige und Baumwollstoffe prägen die Kollektionen genauso wie besondere Details - Allen voran Drapierungen, die zusammen mit Federn, Gürteln oder Rüschen veredelt werden.

Die Tempotique von Milkwhite hat vom 30.Oktober bis einschließlich 16. November in München geöffnet. Weitere Infos unter milkwhite.gr.