Lunch mit Mike Bouchet

Gerüche sind sein Thema. Er mixt für seine "Cola-Paintings“ eine eigene Rezeptur an, die der Limo in Farbe und Duft sehr ähnlich ist. Angefangen hat er damit 2004. Seine Idee: den Stoff nachzubilden, der Amerikas größter "Ölexport“ ist – besteht doch die Cola-Substanz aus acht verschiedenen Ölen, die die Company in alle Welt verkauft und vor Ort zu einer jeweils national angepassten Mischung verarbeitet. Seine "Cola-Paintings“ haben eine aquarellig-karamellige Tönung. "Die Farbe verändert sich im Laufe der Jahre“, wird er später erklären, wenn wir sein Atelier besuchen. "Und man nimmt den speziellen Geruch noch lange wahr.“

Auch bei seinem neuen Projekt, das er ab Januar in New York zeigen wird (bei Marlborough Chelsea), ist das Olfaktorische Zentrum seiner Arbeit. Um genauer zu sein: Es wird nichts als einen Geruch in einem leeren Raum geben. "Ich habe über Monate mit einem Chemiker und Parfümeur zusammengearbeitet, Marc vom Ende, Senior-Parfümeur bei Symrise. Er hat mir geholfen, den einzigartigen Geruch von US-Dollars zu interpretieren.“ Das Kunstwerk wird also unsichtbar sein. Man geht in diesen Raum und wird einfach nur Dollarnoten riechen. "Es ist spannend, welche Assoziationen das auslöst.“ Der Dollar sei die am weitesten verbreitete und auch am leichtesten nachzuahmende Währung, erzählt er. Wie genau kreiert man so einen Dollarduft? Das Besondere an Dollars sei, dass sie durch das Material, das Papier, auf dem sie gedruckt sind, viel Farbe absorbierten. Dazu kämen menschliches Hautfett und Schweiß sowie alkoholische Gerüche, etwa aus der Tinte. Bouchet kniet sich in die Details, aber mehr noch ist er ein Mann fürs große Ganze: Cola, Dollars, Burger – ihn faszinieren Dinge, die uns täglich umgeben, über die man aber meistens nicht nachdenkt. In ihm lösen sie eine Fantasiereise aus, er nimmt sie auseinander, dekonstruiert sie und setzt sie neu zusammen.

Gelernt hat er zum Beispiel bei dem großen amerikanischen Performance- und Installationskünstler Paul McCarthy, bei Charles Ray, Chris Burden und Richard Jackson. Einer Kunstrichtung würde er sich nicht zuordnen. Noch bevor der Name für eine Bewegung ausgesprochen ist, sei sie schon wieder passé.