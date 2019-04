Michalsky wurde 1967 im niedersächsischen Göttingen geboren, machte 1987 sein Abitur und zog für ein Design-Studium am 'London College of Fashion' in die britische Hauptstadt. Nach einer Zwischenstation als Designmanager bei Levi Strauss & Co., landete Michalsky einen der begehrtesten Designer-Positionen Deutschlands: Chefdesigner bei Adidas.

Mehr als zehn Jahre führte er erst das deutsche, dann auch das internationale Designteam des Sportartikel-Giganten. Unter seiner Leitung bildeten sich zahlreiche Kooperationen mit internationalen Designern und Musikern, wie beispielsweise Yohji Yamamoto, Stella McCartney und der Rap-Musikerin Missy Elliott.