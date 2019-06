Miami: Eine Reise in die Vergangenheit der lebendigen Stadt

Charmante Hochstapler, lüsterne Millionäre, schöne Frauen und eine Prise Mafia – Billy Wilder wusste, was er tat, als er das Setting für seine Komödie „Some Like It Hot“ ins Miami der Roaring Twenties legte. Inzwischen hat die Metropole an der Südspitze Floridas alle Höhen und Tiefen einer amerikanischen Großstadt durchlebt: den Glam der 50er, die Zuwanderung von Lateinamerikanern in den 60ern, die Blütezeit von Drogenhandel und Korruption der 80er. Heute ist die Stadt, in den Nullerjahren durch die Gründung der Art Basel Miami Beach in die Reiseroute der mondänen Kunstkarawane aufgenommen, auch in den Augen ihrer früheren Verächter vollends rehabilitiert. Und hat sich doch erhalten, wofür sie heimlich geliebt wurde: Beach-Lässigkeit, das nostalgische Ambiente eines Movie-Sets und einen Schuss Unberechenbarkeit.