Was macht Mia Farrow heute?

Privatleben

Mia Farrow wurde am 9. Februar 1945 als Maria de Lourdes Villiers Farrow in Los Angeles, Kalifornien geboren. Als Tochter des australischen Schauspielers und Regisseurs John Farrow und der irischen Schauspielerin Maureen O’Sullivan kam sie schon früh mit der Schauspielerei in Berührung. Im Alter von nur neun Jahren gab es den ersten drastischen Einschnitt in Mia Farrows Leben: Sie erkrankte an Polio (Kinderlähmung) und war ein knappes Jahr an die "Eiserne Lunge", eine Beatmungsmaschine, gebunden. Diese Zeit prägte ihr ganzes Leben. In ihren Memoiren "Dauer hat, was vergeht" bezeichnet sie das Jahr sogar als das Ende ihrer Kindheit.

Farrow war zwei Mal verheiratet, ist Mutter von vier leiblichen und zehn Adoptivkindern. Ihre Ehe mit Frank Sinatra (1966 bis 1968) scheiterte zunächst kinderlos nach nur zwei Jahren. Aus der Ehe mit Komponist André Previn gingen drei leibliche Söhne und zwei Adoptivmädchen hervor. Von 1980 bis 1992 war Farrow mit Regisseur Woody Allen liiert. Gemeinsam bekamen sie einen Sohn und adoptierten noch zwei Kinder. Die Trennung von Allen wurde in den Medien anschließend heiß diskutiert, ihm wurde eine Affäre zu seiner Adoptivtochter Soon-Yi Previn unterstellt, mit der er nach dem Ehe-Aus in einer Beziehung war. 1997 heiratete Allen dann die fast 40 Jahre jüngere Soon-Yi. Bis heute sind die beiden ein Paar.

Mia Farrow adoptierte nach der Trennung von Woody Allen noch fünf weitere Kinder. Aufgrund ihrer großen Familie hat die 74-Jährige heute bereits zehn Enkelkinder.