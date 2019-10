Met Gala 2020: Alle Informationen, Stars und die schönsten Bilder

Was ist die Met Gala?

Die Met Gala, der Met Ball oder auch Costume Institue Gala genannt, findet immer am ersten Montag im Mai eines jeden Jahres statt. Die nächste Met Gala ist also für den 4. Mai 2020 angesetzt. Gründerin der Kostümgala war übrigens die Modejournalistin Eleanor Lambert, die 1948 das erste Event zugunsten des Museums veranstaltete.

In den 70er Jahren bekamen die Met-Veranstaltungen das erste Mal Themen zugeteilt. Fanden die Galas zu Beginn noch im Waldorf-Astoria Hotel in NYC statt, zogen sie später in das Metropolitan Museum of Arts in New York. Und um dieses Institut geht es neben den aufwendigen Kleidern, der hochkarätigen Gästeliste und den monatelangen Vorbereitungen eigentlich: Der Met Ball sammelt Gelder, die dem Museum zu Gute kommen. Unter dem Motto der Met Gala befindet sich in den Räumlichkeiten des Museums eine Ausstellung, die zur Gala eröffnet wird und im Nachhinein von der Öffentlichkeit besucht werden kann. Als 2018 die Met Gala ganz im Zeichen der Kirche und dem Glauben stand, wurden sogar wertvolle Roben von Priestern aus dem Vatikan eingeflogen und kuratiert.

Die Begehrtheit der Met Gala stieg in den letzten Jahren rapide - nicht zuletzt Dank den spektakulären Fashion-Looks der Stars auf dem roten Teppich. Anna Wintour hütet die Gästeliste wie ihren Augapfel und gewährt nur der Crème de la Crème die Möglichkeit, sich ein Ticket zu kaufen. Denn: Die Gästeliste ist limitiert, nur etwa 600 Menschen dürfen der Gala beiwohnen.

Was kostet ein Met Gala Ticket?

Wer das große Glück hat von Anna Wintour eine Einladung zur großen Met Gala zu bekommen, darf sich einen Tischplatz für 30.000 Dollar kaufen. Einen ganzen Tisch gibt es ab 275.000 Dollar.