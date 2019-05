MET Gala 2019: Dieser Designer feiert sein Roben-Debüt - nach 71 Jahren!

Salvatore Ferragamo erstmalig auf der MET Gala

Wussten Sie, dass der italienische Designer Salvatore Ferragamo noch nie bei der MET Gala die Stars und Prominenz ausstattete? Bis jetzt! Denn nach 71 Jahren Unternehmensgeschichte feierte das Label sein Design-Debüt auf der Benefiz-Gala des Metropoltian Museum of Art in New York. Unter der Kreativdirektion von Paul Andrew setzten Schauspiel- und Musikgrößen auf die exzentrisch schicken Entwürfe, die zum Motto Camp: Notes on Fashion angefertigt wurden. Die schönsten Promi-Looks im Überblick!