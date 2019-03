MET Gala 2018: Die schönsten Frisuren & Make-up-Looks des Abends

Die Beauty-Looks der Met Gala 2018

Das Thema der diesjährigen Veranstaltung lautete "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination". Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen in voller Farbe, wie prominente Gäste wie Rihanna, Gigi Hadid oder Salma Hayek das nachdenklich stimmende Thema interpretiert haben. Et voilà - einige der überraschendsten und schönsten Haar- und Make-up Looks der Met Gala 2018.