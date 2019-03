Wie kam das Hair Styling von Dorothee Schumacher zustande?

Carola Hoffarth: Der Hintergedanke bei dem Look ist der, dass die Mädels eine Nacht durchgefeiert haben, morgens aus dem Club kommen und auf dem Weg nach Hause sind. Die Haare sollen gewollt ein bisschen struppig aussehen. Es ist also eine Kombination aus gesunden Haaren, Textur und Edginess.

Die Dorothee Schumacher Show war am Morgen des ersten Fashion Week Tages die erste Show. Vielleicht musste gar nicht so viel nachgeholfen werden. Was für Produkte braucht man für den Look?

Carola Hoffarth: Wichtig ist, dass man mit Cremes arbeitet und sich damit eine cremige Struktur erarbeitet. Wir haben für die Show mit Liss And Pump Up von L'Oreal Professionnel gearbeitet. Das ist ein Duo-Styler, also eine Kombination aus Pflege- und Styling-Produkt. Damit lässt sich eine schöne Textur herstellen. Perfektioniert haben wir denn Look dann mit dem Styling Spray Messy Cliché von L'Oreal Professionnel.

Der Name ist scheinbar Programm.

Carola Hoffarth: Genau! Wir haben hauptsächlich mit den beiden Produkten gearbeitet und die einzelnen Strähnen damit am Schluss nochmal fixiert.