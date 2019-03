In Süddeutschland ist die Sehnsucht nach Italien allgegenwärtig – besonders wenn man in München wohnt. Alle paar Monate weht ein warmer Wind über die Alpen, der das Versprechen von 'amore‘, 'vino‘ und 'dolce far niente‘ in sich trägt. Schnöde spricht man von ihm als "Föhn“, während ich ihn gerne die "italienische Verlockung“ nenne.

Wen wundert es da noch, dass ich während der Föhnwinde immer einen Heißhunger auf trockenen Weißwein und knusprig dünne Capricciosa-Pizza bekomme. München mag sich zwar die nördlichste Stadt Italiens nennen, aber diesen Blödsinn kann man nur glauben, wenn man noch nie in Südtirol war.