Susi und Strolchs Liebesmenü in der rohveganen Variante, abgeschmeckt mit Lust-Boostern für Sie und Ihn! Die Hauptdarsteller unseres Hauptmenüs sind die mexikanische Yams Wurzel und Kürbiskerne. Ob in der Pubertät oder in den Wechseljahren: Bei verrücktspielenden Hormonen schwören Frauen in Süd- und Mittelamerika auf die Wild Mexican Yams. Sind diese in Balance, kann Sie sich in romantischen Momenten problemlos auf das konzentrieren, was gerade wirklich zählt. Kürbiskerne sorgen mit einer Extraportion Zink und Arginin dafür, dass auch Er auf seine Kosten kommt.

Für die Zucchinitagliatelle:

400g Zucchini

2 EL Limettensaft

1 TL Himalaya-Meersalz

Für das Yams-Kürbiskernpesto:

100g Kürbiskerne

Je eine Handvoll Petersilie und Basilikum

50g getrocknete Tomaten

1 TL Yams Pulver

1 TL Limettensaft

50ml Kürbiskernöl

Himalaya-Meersalz, schwarzer Pfeffer

Für die Kürbiskern-Falafel:

300g Kürbiskerne

1 Bund Petersilie

2 TL Sesammus

Saft 1 Limette

Cayenne Pfeffer

Himalaya-Salz

Kumin

Die Zucchini mit dem Spiralschneider in breite Streifen schneiden, gut salzen und fünf Minuten ruhen lassen. Für das Pesto Kürbiskerne, Kräuter, Tomaten, Yams und Limettensaft in einer Schüssel vermengen. Das Kürbiskernöl unterrühren. Das Pesto mit Salz und Pfeffer abschmecken. Für die Falafel Kürbiskerne, Petersilie, Sesammus und Limettensaft in den Hochleistungsmixer geben und so lang pürieren, bis sich ein griffiger Teig gebildet hat. Mit den Gewürzen abschmecken, in kleine Bällchen rollen und für einige Minuten kühlen. Kurz vor dem Servieren durch Kürbiskernöl rollen und zusammen mit Zucchinitagliatelle in Yams-Kürbiskernpesto anrichten. Mit Kürbiskernen garnieren und genießen.