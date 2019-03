Mentale Gesundheit ist enorm wichtig. Vor allem dann, wenn man sich selbst verwirklichen möchte, nach persönlicher Verbesserung strebt oder eine Menge neuer Ziele angehen möchte. An dieser Stelle möchten wir einen kleinen Test mit Ihnen machen: Wie fühlen Sie sich gegen Ende des Jahres? Ausgelaugt? Müde? Voll von unendlich vielen Eindrücken? In jedem dieser Fälle wäre es an der Zeit, sich mental von allem zu befreien und nur auf eine Sache zu achten: nämlich auf sich selbst.

In stressigen Zeiten und im Berufsalltag denken wir viel zu wenig an unser eigenes Wohlbefinden. Dabei sollten wir uns selbst immer die erste Priorität sein. Die Mental Cleanse-Challenge fordert Sie genau an dieser Stelle heraus: Fokussieren Sie sich in erster Linie nicht auf Ihre Familie, die Freunde, die Arbeit oder die Kollegen, sondern auf sich. Hören Sie in sich hinein und suchen Sie nach Dingen, die Ihnen guttun und die mentale Gesundheit stärken.