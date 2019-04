Da die Lowlights nicht direkt am Ansatz aufgetragen werden und der Look natürlich wirkt, fällt es nicht auf, wenn die Farbe rauswächst. Damit die Haare ungestört wachsen und die gesunde Haarstruktur erhalten bleibt , empfiehlt es sich allerdings, etwa drei Mal im Jahr zum Friseur zu gehen, um sich die Haare schneiden zu lassen. Bei Bedarf kann der Friseur die Farbe auffrischen. In der Regal vertragen die Lowlights ein bis zwei Mal im Jahr eine Auffrischung.