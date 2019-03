Meghan Markle – dieser Designer entwarf das Brautkleid der Duchess of Sussex

Am Finger der Duchess of Sussex schimmerte ein ganz besonderer Ring: Das bläulich schimmernde Schmuckstück aus einem Aquamarin im Smaragdschliff gehörte einst Prinzessin Diana und ist, so munkelt man, das Geschenk von Prinz Harry an seine Liebste. Im Brautstrauß waren zudem Vergissmeinnicht eingearbeitet, die Lieblingsblumen von Lady Di. So war der Gedanke an Prinz Harrys verstorbene Mutter überall präsent.