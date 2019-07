Mediterrane Küche: Die 5 besten Rezepte

Regenbogenforelle mit gerösteten Mandeln und grünen Bohnen

Für 4 Personen

2 Regenbogenforellen (je 400 g, ausgenommen und abgeschuppt), Mehl zum Bestäuben, 150 g Butter (in Würfeln), 2 EL Olivenöl, 6 dünne Scheiben Bauchspeck (in Stücke geschnitten), 2 EL Rosmarin, Abrieb und Saft einer Zitrone, 60 g geröstete Mandeln (grob gehackt), ½ Tasse glatte Petersilie (grob gehackt), gedünstete grüne Bohnen, Zitronenspalten

Ofen auf 180 Grad vorheizen. Fisch mit dem Mehl bestäuben. 50 g Butter und die Hälfte des Olivenöls in einer Pfanne erhitzen. Wenn die Mischung leichte Bläschen schlägt, den Fisch in die Pfanne legen und bei mittlerer Hitze zwei bis drei Minuten pro Seite braten. Fisch herausnehmen und in eine Auflaufform legen. Drei bis vier Minuten im Ofen backen. In der Zwischenzeit das restliche Öl in einer sauberen Pfanne auf mittlerer Temperatur erhitzen, darin den Speck braten. Wenn er knusprig ist, aus der Pfanne nehmen und zur Seite stellen. Pfanne auswischen, wieder erhitzen, restliche Butter hineingeben. Schlägt sie Bläschen, den Rosmarin hinzufügen und garen, bis die Butter goldbraun wird. Zitronensaft, Abrieb und Mandeln einrühren, und die Pfanne dann vom Herd nehmen. Die Butter-Zitronen-Mischung über den Fisch geben. Mit dem Speck und der Petersilie bestreuen. Grüne Bohnen und Zitronenspalten dazu reichen.