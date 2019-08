Meditation für Anfänger

Schritt 1: Die Umgebung

Suchen Sie sich einen ruhigen Ort, an dem Sie nicht ständig durch fremde Geräusche abgelenkt werden. Im Idealfall sehen Sie von ihrer Position aus nichts, was Sie an die Arbeit oder Ihre Pflichten erinnert.

Später werden Sie wahrscheinlich auch an anderen Orten meditieren können, aber für den Anfang ist es leichter, wenn Sie so wenig Ablenkung wie möglich um sich herum haben.

Schritt 2: Die richtige Haltung

Nehmen Sie eine bequeme Position ein. Die klassische Sitzpositionen zur Meditation sind der Lotussitz oder der Schneidersitz auf dem Boden. Wem das zu unbequem ist, der kann ein Sitzkissen zur Hilfe nehmen oder sich eine andere Position aussuchen. Am besten lehnen Sie sich nicht mit Ihrem Rücken an und sitzen dennoch gerade. Die Position sollte so bequem sein, dass Sie in den nächsten Minuten nicht darüber nachdenken müssen, wo es drückt oder ob Ihnen ein Fuß eingeschlafen ist.

Schritt 3: Atmung und Konzentration

Schließen Sie die Augen und konzentrieren Sie sich auf Ihre Atmung. Nehmen Sie einige tiefe Atemzüge in Ihrem natürlichen Rhythmus und konzentrieren sich ganz auf Ihren Atem. Jedes Mal, wenn Ihre Gedanken abschweifen, konzentrieren Sie sich wieder darauf. Nehmen Sie bewusst wahr, wie sich Ihr Körper anfühlt und wie Sie langsam ein- und ausatmen. Versuchen Sie mehrere Minuten ganz bei sich zu bleiben.

Schritt 4: Beenden

Wenn die Meditation vorbei ist, öffnen Sie allmählich die Augen und lockern Sie Ihren Sitz. Stehen Sie nicht zu schnell auf, sondern nehmen Sie sich Zeit wieder "aufzuwachen".