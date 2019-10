Die schönsten Kleider für den Herbst und Winter 2019/2020

Steht der Herbst vor der Tür finden Kleider in dickeren Materialien wie Wolle oder Kaschmir Einzug in unseren Kleiderschrank. Auch Langarm-Kleider haben nur den ganzen Sommer darauf gewartet, dass wir sie genau jetzt tragen. Wer im Sommer gerne Muster getragen hat, muss diese Vorliebe im Herbst nicht aufgeben: Punkte, Blumen und Streifen finden sich auf den schönsten Herbstkleidern wieder. Bei den angesagtesten Längen der Saison spielen vor allen Midi und Maxi eine tragende Rolle. Alle Kleiderfavoriten und Stylinginspirationen für einen tollen kleider-Look im Herbst finden Sie in der Übersicht:

Strickkleider

Kleider aus Wolle eignen sich ideal an kühleren Tagen, denn das Material schützt vor der Kälte und lässt die Haut gleichzeitig atmen. Kuschelig weich liegen die Strickkleider auf der Haut und sehen dank verschiedener Webtechniken individuell und besonders aus. MADAME.de-Tipp: Besonders gut passt ein Taillengürtel dazu, der das Strickkleid in Form hält gleichzeitig einen der größten Accessoire-Trends der Saison darstellt.