Matcha-Vanillekipferl

Mehl, Zucker, Margarine, Vanillemark und gemahlene Mandeln in eine Schüssel geben. Kardamomkapsel in einem Mörser grob zerstoßen, die Schale entfernen und die Samen sehr fein mahlen. Zitronenschale zusammen mit dem Kardamompulver in die Schüssel geben. KISSA Matcha Focus fein darübersieben. Alle Zutaten rasch mit dem Knethaken der Küchenmaschine zu einem geschmeidigen Teig verkneten. In Frischhaltefolie wickeln und 2 Stunden im Kühlschrank ruhen lassen.

Backofen auf 170 °C Ober-/Unterhitze (Heißluft 150 °C) vorheizen und ein Backblech mit Backpapier auslegen. Kühlen Teig zu fingerdicken Rollen formen. Rollen in circa drei Zentimeter lange Stücke schneiden, zu an den Enden spitz zulaufenden Rollen formen und halbmondförmig auf das Backblech legen.

Im Ofen 7 bis 8 Minuten lang hell backen. Vanillekipferl mit Puderzucker und Vanillemark bestäuben und KISSA Matcha Focus fein darübersieben.