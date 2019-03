Masturdating: Wieso Sie ein Date mit sich selbst haben sollten

Zugegeben, man muss das Wort wahrscheinlich zweimal lesen: „Masturdating“ heißt ein neuer Trend, der sich so schnell im World Wide Web verbreitet, als hätte man eine neue Schokoladensorte erfunden. Doch was steckt eigentlich hinter diesem Begriff, der sich auf dem ersten Blick ein wenig unmoralisch anhört? So viel sei gesagt: Viel mehr davon würde uns allen sichtlich guttun.

Der Begriff per se ist nicht neu: Bereits 2015 wurde er erstmals in der „Late-Nite“ Talkshow in den USA verwendet, heute erlebt er ein Comeback. Hierbei bezieht sich der erste englische Wortteil „masturbate“ nicht auf die gleichnamige Praxis, sondern im Zusammenhang mit dem Nomen „Dating“ auf die Situation selbst: Man verbringt viel Zeit mit sich selbst, ohne dass jemand diese – wohlgemerkt sehr schöne – Einsamkeit stört.