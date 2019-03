TeamMH: So cool können Uniformen aussehen

In der neuen Kollektion trifft Military auf Twenties, Camouflagemuster auf filigrane Flatterröckchen und Steppjacken. Team MH schreitet einer „weiblichen Zukunft entgegen“, wie es in den Pressetexten zu lesen ist. Plakative Schriftzüge auf Oversize-Hoodies und ein exklusiver Fan-Schal sorgten dafür, dass Marina wieder einmal die ganze Fashion-Crowd für sich gewann. Schillernde Stoffe und durchsichtige Chiffon-Elemente greifen die zwanziger Jahre auf und gehen one-by-one mit den Kernelementen, wie zum Beispiel der Gürtelschnalle. Der Marina Hoermanseder Fan-Schal, den es in drei Farben zu kaufen gib, erinnert uns an Jubelschreie aus dem Fußballstadion, nur eben viel viel cooler.