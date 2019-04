Sie war bereits Gesicht unzähliger Kampagnen der einflussreichsten Designer und bekanntesten Marken wie Chanel, Marc Jacobs, Lanvin, Prada, Givenchy oder Dolce & Gabban. Doch nicht nur die Fashion-Welt liebt Mariacarla Boscono, auch die Beauty-Industrie liegt ihr zu Füßen. Unlängst wurde das in Rom geborene Supermodel zur neuen Muse von Redken gekürt. Uns hat die 35-Jährige verraten, wie sie ihr Haar am liebsten trägt und ohne was sie nicht leben könnte.