Margarita Broich im Interview

Die Begrüßung ist herzlich, sie umfasst mit beiden Händen meine. Selbst wenn ihre Lippen während des folgenden Mittagessens nachdenkliche Sätze formulieren oder sie die Teetasse zum Mund führt, ihre Augen behalten dieses gut gelaunte Strahlen. Gerade dreht die Wahlberlinerin hier in Frankfurt ihren dritten "Tatort“. Der erste mit ihr in der Rolle als Kommissarin Anna Janneke wurde im Mai ausgestrahlt. In dieser Stadt, in einem Fahrstuhl im Schauspielhaus, lernte sie Ende der 1980er-Jahre ihren Mann Martin Wuttke, ebenfalls "Tatort“-Kommissar, kennen. Er nahm gerade seinen Abschied aus der Krimieihe. "Somit schließt sich der Kreis“, lächelt sie. "Er hat damals in Frankfurt den Hamlet gespielt, nachdem er für einen kranken Kollegen eingesprungen war, und das bravourös gemeistert.“ Wüste Zeiten seien das gewesen. Sie erinnert sich an Proben zum "Faust“, als alle mal eineinhalb Stunden hätten nackt auftreten müssen. "Ich komme aus einem katholischen Elternhaus. Das war ganz schön heftig. Im Nachhinein weiß ich aber, was ich daran hatte.“

Als wir schon tief ins Gespräch versunken sind, nähert sich der Kellner vorsichtig und fragt nach unseren Wünschen. Nach einem kurzen Blick in die Mittagskarte bestellen wir beide den Mango-Chicken-Salat, vorweg eine Miso-Suppe, dazu Wasser. Margarita Broich ist seit 35 Jahren im Geschäft. Studiert hat sie zunächst Fotodesign an der Fachhochschule Dortmund. "Dann habe ich Lust gehabt, was anderes zu machen“, erzählt sie. "Ich habe in Bochum angerufen – damals inszenierte Claus Peymann dort – und gefragt, was ich dort tun könnte. Ich hatte ja keine Ahnung, wusste nicht einmal, wer Herr Peymann ist. Man fragte mich, was ich gelernt hätte.“ Obwohl sie eigentlich von der Fotografe weg wollte, fügte es sich, dass gerade die Stelle des Bühnenfotografen frei geworden war. "Also bin ich mit meiner Mappe dahin und wurde angenommen. In meiner Erinnerung habe ich in dieser Zeit kaum geschlafen, tagsüber habe ich die Proben fotografiert, abends und nachts war ich in der Dunkelkammer. Das war eine lehrreiche Zeit. Ja, und dann habe ich mich in die Vorgänge auf der Bühne verliebt.“