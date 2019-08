Margarete Stokowski zum Stand der Feminismus-Debatte

Margarete Stokowski über die Feminismus-Debatte

Als ich vor ungefähr zehn Jahren anfing, Texte für Zeitungen zu schreiben, hatte ich nicht vor, hauptsächlich über Feminismus zu schreiben. Ich glaube, damals nannte ich mich selbst noch nicht mal Feministin, und ich schrieb über alles Mögliche, was mich interessierte. Theater, Literatur, manchmal Politik, manchmal Sex. Die Sex-Themen wurden mit der Zeit mehr, was unter anderem daran lag, dass die Redaktionen, für die ich schrieb, unzählige Leute zur Hand hatten, die gerne mal einen Roman besprachen, aber offenbar nicht so viele, die über Sexuelles oder Körperliches schreiben wollten. Einen veganen Sex-Shop besuchen, über schlechte Sex-Szenen in Filmen schreiben oder über die Frage, warum Frauen sich ihre Schamlippen operativ verkleinern lassen, während Männer ihre Penisse vergrößern.

Die Sex-Texte wurden mit der Zeit politischer, was wohl daran liegt, dass man sich als Autorin nur schwer über lange Zeit mit Sex befassen kann, ohne auf gesellschaftliche Missstände zu stoßen, auf Ungleichheit und Ungerechtigkeit. Weil ich sehr viele von diesen Texten schrieb, lag es irgendwann nahe, einige von ihnen in einem Buch gesammelt zu veröffentlichen. Ich wählte Essays und Kolumnen aus den letzten sieben Jahren aus und brauchte dann einen Titel für dieses Buch. Das fand ich einigermaßen schwierig, weil das, was man unter „feministische Themen“ versteht, so viele Themenfelder berührt – außer Sex und Körpern auch Macht, Geld, Gewalt, Kunst, Religion, Kinder, Sport … eigentlich alle Bereiche, in denen es darum geht, wie Menschen zusammenleben.

Dazu zählen auch Fragen großer Politik, die manchmal zunächst nicht aussehen, als würden sie feministische Debatten betreffen: Wer herausfinden will, warum zurzeit in so vielen Ländern rechtspopulistische oder rechtsextreme Parteien im Aufwind sind, wird schnell feststellen, dass deren Vertreterinnen und Vertreter meist auch sehr konkrete Vorstellungen davon haben, was sich für Frauen und Männer gehört, und dass ihre rückwärtsgewandte, spalterische Sehnsucht gar nicht funktioniert ohne die Forderung nach festgelegten Geschlechterrollen und beschränkter sexueller Freiheit. Irgendwann fiel mir für das Buch der Titel „Die letzten Tage des Patriarchats“ ein, und ich erzählte ein paar Leuten davon.

Erleben wir den Zerfall des Systems?

Die Reaktionen kann ich in drei Gruppen unterteilen. Die erste Gruppe reagierte so: Haha, ja, sehr gut, wir arbeiten dran! Das waren Menschen, die überzeugt sind, dass immer noch so etwas wie ein Patriarchat existiert, das aber beständig zerfällt – sich allerdings auch immer wieder von Neuem aufbäumt und immer noch Erklärungen dafür findet, warum Frauen letztlich doch nicht so viel draufhaben wie Männer. Zu kleine Gehirne, Stilldemenz, Harmoniesucht, whatever. Die zweite Gruppe reagierte auch oft mit „haha“, aber in ganz anderem Sinne: Haha, du denkst, wir könnten schon die letzten Tage abzählen, während Frauen immer noch deutlich weniger verdienen als Männer, im Bundestag nicht mal ein Drittel der Abgeordneten weiblich sind und wir gerade erst an der #MeToo-Debatte gesehen haben, wie oft Frauen immer noch belästigt und gedemütigt werden.

Die dritte Gruppe hatte nur mitleidiges Kopfschütteln übrig: Ach komm, jetzt soll das Patriarchat wieder an allem schuld sein, dabei können Frauen doch heute alles erreichen, wenn sie sich nur mal anstrengen und nicht nur rumheulen. Ich muss vielleicht nicht erwähnen, dass mir die erste Gruppe am sympathischsten war. Aber die zweite kann ich natürlich auch verstehen. Es war durchaus Absicht, nicht darüber zu mutmaßen, wie viele Tage wir das Patriarchat noch ertragen müssen, bis wir es endlich abgeschafft haben – oder ob wir das überhaupt noch erleben werden. (Einer meiner wichtigsten Ratschläge an andere Feministinnen: immer schön gesund essen und viel schlafen, damit ihr alt genug werdet, um den kompletten Zerfall dieses Systems zu erleben. Ernst gemeint.)