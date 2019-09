Manteltrends 2019: Diese Modelle tragen wir im Herbst und Winter

Die Puffer Jackets sind schon seit längerer Zeit nicht mehr aus unser Wintergarderobe wegzudenken. In diesem Herbst und Winter bekommen die Kurzvarianten aber mächtig Konkurrenz - durch die Puffer Coats! Die Steppmäntel halten an besonders kalten Tagen richtig warm, ohne dabei den modischen Aspekt zu vernachlässigen. Knallige Farben, Musterungen und Oversize-Schnitte geben den Ton an.