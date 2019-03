Der Trenchcoat gehört zum Alltag eines jeden Fashion-Insiders. Kein Wunder, denn das ehemalige Kleidungsstück aus dem Militärbereich gibt es zunehmend in allen Mustern, Farben und Materialien. Der Klassiker in Camel wirkt stets sophisticated, der Taillengürtel in D-Form verleiht der Trägerin stets eine große Portion Grazie und ist ein schöner Figurschmeichler.

Diesen Herbst trägt man den Trench auch fernab der Kniehöhe und somit als längere Jacke.