Mandelöl enthält die wichtigen Vitamine A, E, B und D und eine hohe Menge an Kalium, Magnesium und Calcium. Diese Kombination schützt vor Haarausfall und versorgt die Haare mit Nährstoffen. Vitamin B7 (Biotion) sorgen für eine gesunde Kopfhaut und regen das Haarwachstum an. Natürlich war das noch nicht alles, denn Mandelöl verspricht auch Glanz, beugt Spliss vor und spendet eine ordentliche Portion Feuchtigkeit.

So geht's: Einfach in das handtuchtrockene Haar einmassieren, that's it.

Mandelöl enthält bis zu 86 Prozent Ölsäure, die bis in die tiefen Hautschichten eindringen kann und somit eine Schutzbarriere aufbaut. Die ebenfalls enthaltene Linolsäure schützt vor UV-Licht und spendet Feuchtigkeit. Zu guter Letzt stärkt die Palmitinsäure den Säureschutzmantel der Haut.

Mandelöl ist übrigens in vielen Anti-Aging Produkten enthalten. Es schützt vor freien Radikalen, die das straffende Körpereiweiß Kollagen in der Haut zerstören. Die Folge: Mandelöl beugt Falten vor und stärkt die Haut.