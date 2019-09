Management Coach Dr. Katja Unkel: So wichtig sind regelmäßige Pausen

Dabei sollten wir uns am Leistungssport ein Beispiel nehmen: In jedem guten Trainingsprogramm sind die Pausen wichtiger Bestandteil. Bei fehlenden Ruhe- und Auszeiten nimmt die Leistungskurve ab. Wer Körper und Geist keine Zeit für Regeneration gönnt, brennt aus. Schon heute fällt mir in Seminaren auf: Vor 15 Jahren konnten die Teilnehmer konzentrierter zuhören.