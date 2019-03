Ein bisschen frech, ein bisschen anrüchig, die wichtigsten Stellen aber bedeckt: „Daydreaming - Von Tagträumen und fremden Welten" lautet das Motto der Herbst/Winter-2018-Kollektion von Malaikaraiss, die von der Anmut und der mystischen Aura japanischer Geishas inspiriert ist. Plakative Prints auf Jersey-Shirts, die während einer Reise in Tokio entstanden sind wirken freundlich; die Farbwelten stammen von dem Installationskünstler Arnold Goron, der bereits für Isabel Marant arbeitete. „Er arbeitet mit krassen Farbwelten, ohne dass es too much wirkt“, erklärt Malaika.

Und die Kollektion? Markante Töne werden gebrochen von zarten Nuancen und einem Spiel der Strukturen, fließende Kleider und filigrane Schnitte zieren die tolle Ready-to-Wear-Kollektion.