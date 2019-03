Make-up-Trends Herbst/Winter 2018/19

Der Make-up Look bei Odeeh glänzt in beigen Nudetönen und ist von oben bis unten raffiniert: viel Highlighter und eine Make-up-Palette von Catrice, die wie ein Foto-Filter für die Haut wirkt. Ganz wichtig: Die Transparenz bleibt erhalten.

Zudem wird auf Statements (wie bei Odeeh der Eyeliner am Auge) reduziert, die aber wiederum so lange brauchen, wie ein ausgefeilter Make-up Look. Und das bestätigt sich: Loni Baur nimmt den Look von allen 32 Models ab und hat hier und da immer wieder Verbesserungswünsche. Der Eyeliner muss perfekt aussehen, das heißt: nicht zu kantig, aber auch nicht zu weich, geometrisch, aber nicht zu perfekt.

Wir nehmen mit: Mehr Mut zu mehr Make-up ist vor allem bei den Designern gefragt und absolut erlaubt. Trotz allem ist der natürliche Look in der kommenden Saison keinesfalls passé. Deshalb wollten wir zum Schluss noch einmal wissen:

Liebe Loni, wie kreiert man den perfekten Nature-Look?

"Das Wichtigste von allem ist die Hautpflege, bevor man überhaupt mit dem Look beginnt: Dazu gehört ein feines Peeling, eine schöne Creme und vor allem ein inneres Wohlbefinden. Je besser die Haut genährt ist, desto weniger muss man auftragen. Dann lediglich mit einem Concealer das Make-up an wenigen Stellen auftragen, schön verblenden und in die Poren einarbeiten. Bei Catrice haben wir die „Filter in the Box“, die einen tollen Finish zaubern, der Dewy-Stick sorgt für Dreidimensionalität. Auf den Lippen nur ganz leicht einen Ton auftragen."