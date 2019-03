Im Rahmen der Pariser Fashion Week Frühling/Sommer 2018 präsentierte Kaviar Gauche die Bridal Kollektion "La Vie En Rose" in den beeindruckenden Räumlichkeiten der Fondation

Mona Bismarck. Zum vierten Mal in Folge war Catrice offizieller Make-up Partner und Sponsor der Kaviar Gauche Show. Loni Baur kreierte als Head of Make-up in Zusammenarbeit mit der Kosmetikmarke einen natürlich zarten, leuchtenden Porzellan-Look mit besonderem Highlight auf farblich akzentuierte Lippen.

Wir haben Loni Baur zu den wichtigsten Make-up-Trends für 2018 im allgemeinen und dem "La Vie en Rose"-Look im besonderen befragt.

Madame: Welche sind die wichtigsten Make-up-Trends für 2018?

Loni Baur: "Signature of strength is wearing less (not more) Make-up" Wie wir auf den Shows bislang gesehen haben sind entschlossene und selbstbewusste Akzente in Kombination mit einem großen Maß an Echtheit absoluter Trend diese Saison. Es gab viele spannende Lippenfarben aber vor allem auch schwarze Eyeliner in vielen

verschiedenen Variationen (z.B. Marc Jacobs). Graphische Elemente als Akzente an den

Augen und dazu "clean skin".

Welche Beauty-Produkte sind die Must-haves für die kommende Saison?

Ich liebe die neue Pinselkollektion aus der Kooperation von Kaviar Gauche und Catrice.

Die Pinsel sehen super hochwertig und schick aus und haben zudem auch noch Profi-

Qualität. Man muss sie natürlich richtig reinigen. Am besten funktioniert das, wenn man nur die Pinselspitze mit warmen Wasser ausreinigt. Zudem sollte jeder einen guten Eyeliner in seinem Kit haben.

Welches ist ihr ganz persönlicher Beauty-Favorit?

Ich liebe es, wenn Details bis zur Perfektion ausgearbeitet sind. Das muss nicht unbedingt heißen, dass auch die Make-up Statements perfekt aussehen. Eine gewisse Lässigkeit kann auch ein Statement sein. Dennoch sollten Farbverläufe, Texturen und Formen bewusst aufeinander abgestimmt sein, so wie bei der von mir kreierten Lippe des Beauty-Looks von Kaviar Gauche. Dazu mag ich es, wenn ein Look recht sauber gehalten wird. Wenn eine Frau nur dezentes Make-up trägt, ist der ultimative Beweis für ein gutes Selbstbewusstsein.