Make-up für trockene Haut: Die besten Pflegetipps und Produkte

Warum ein spezielles Make-up für trockene Haut wichtig ist

Wenn die Haut juckt, zu schuppen beginnt und auch das Spannungsgefühl nicht aus bleibt, sind meist kleine Pickelchen nicht weit. Grund für diesen Zustand ist der Mangel an Lipiden, die der Haut in Form von Wasser, Urea oder Hyaluron fehlen was zur Folge hat, dass der natürliche Schutz der Haut nicht mehr richtig arbeiten kann. Beim Auftragen der dekorativen Kosmetik beginnt diese - im wahrsten Sinne des Wortes - an zu bröckeln. Ein spezielles Make-up für trockene Haut muss her, das die Haut ausreichend mit Feuchtigkeit versorgt und gleichzeitig einen ebenmäßigen Teint zaubert.