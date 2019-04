Robin Black

Der Name ist hier nicht Programm! Denn anders als "Beauty is boring" ist die Arbeit von Make-up Artist Robin Black, die einen außergewöhnlichen Background hat: Eigentlich studierte sie Biochemie und arbeitete jahrelang in der Wissenschaft. Mehr oder weniger durch Zufall kam sie zu Make-up, wie sie in einem Interview verriet, und lernte ihr Handwerk bei Laura Mercier. Auch Designerin Diane von Furstenberg entdeckte Robin Blacks Talent - und der Rest ist Geschichte.