Wenn David Gandy gerade mal nicht als Testimonial für Dolce & Gabbana auf Parfum-Werbeanzeigen zu sehen ist, glänzt der 39 Jahre alte Brite mit einem unverschämt guten Stil: Lässig, aber dennoch elegant, maskulin und gleichzeitig mit Charme – das funktioniert bei dem Männermodel besonders gut. Nicht nur im feinen Anzug, auch in Jeans, mit einer Fliegerjacke oder im klassischen Kaschmirpulli überzeugt Gandy. Sein Credo: Keep it simple. Unifarbene Looks und gezielt gesetzte Farbakzente sorgen für einen unspektakulären aber dennoch wirkungsvollen Auftritt seiner Person.

Essentials: