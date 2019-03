Männerurlaub 2.0: Die 3 schönsten Orte für Abenteuer-Reisen

Party und Strandurlaub in einem: Cannes ist ein magischer Ort, der für einen Männertrip wie geschaffen ist. Wer viel erleben und sehen möchte, der sollte im Mai nach Cannes reisen, denn dann finden die berühmten Film- und Festspiele (früh genug buchen!) statt, und zahlreiche Prominenz begibt sich auf das teure Pflaster. Sie merken schon: Dieser Urlaub lebt von langen Nächten und wird ganz und gar nicht langweilig. Entlang der Croisette finden sich zahlreiche Clubs und Bars, die perfekt zum Tanzen sind und teilweise sehr gutes Essen anbieten. Das Bailo ist der bekannteste Club in Cannes und modern und exotisch angehaucht. Auch abseits des Nachtlebens hat die Côte d’Azur einiges zu bieten. Mieten Sie sich eine Yacht (mit oder ohne Crew) und genießen Sie den Fahrtwind um Ihre Ohren. Ein Muss auf jeder Kreuzfahrt an die Cote d‘Azur sind die Iles d‘Or, die schönen Strände, Buchten und Optionen zum Schnorcheln bieten.

Die Unterkunft:

Hier ist für jeden etwas dabei: Wenn Sie zwar rundherum ein Abenteuer in der Natur erleben möchten, bei dem Luxus nicht zu kurz kommt, dann übernachten Sie auf einem der bekannten Campingplätze wie dem Luxus-Campingplatzes Prairies de la Mer, der direkt an der südfranzösischen Mittelmeerküste liegt oder dem Camping Esterel, deren Lage zwischen Cannes und Saint Tropez einmalig ist. Wer lieber in weichen Betten nächtigen möchte, und guten Service liebt, dem empfehlen wir das außergewöhnliche Chateau de la Tour – ein wundervolles Schloss, das vollkommen vom Alltag ablenkt. Wellness-Liebhaber kommen im Sofitel Marseille Vieux-Port voll auf ihre Kosten.