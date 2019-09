Männermode: Diese Jacken und Mäntel sind Trend im Herbst und Winter 2019 / 2020

Der ideale Mantel, wenn es im Herbst und Winter regnet und regnet? Ein Vinyl-Mantel. Von dem glatten Stoff perlt Wasser geradewegs ab und Sie bleiben schön trocken. Gegen die grauen Tage helfen die Modelle in grellen Farben wie bei Acne. Wenn Sie einen schlichteren Look wählen wollen, tragen Sie ein Modell in Schwarz oder Grau, wie bei Off-White.