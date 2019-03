Studie: Männer halten den weiblichen Orgasmus für unwichtiger als Hilfe in der Hausarbeit

Durex wollte nun herausfinden, wie wichtig Männern der weibliche Orgasmus und damit die sexuelle Gleichberechtigung ist. Knapp 1.000 deutsche Männer befragte der Kondomhersteller zu ihren Top-Innovationen in 2017. Zur Auswahl standen neben dem Kondom, das Frauen durch Rillen und Noppen sowie einer Beschichtung mit Stimulationsgel schneller zum Orgasmus verhelfen soll (z.B. Intense Orgasmic Kondom von Durex) , u.a. der App-gesteuerte Toaster, und der Rasen-Mäh-Roboter.

Das Ergebnis ist - bezeichnend: Die befragten Männer wählten mit überwältigenden 60% den Staubsauger-Roboter zur wichtigsten Erfindung, gleich gefolgt von dem Mäh-Roboter. Schön auch, dass ein Roboter, der den verkrusteten Grill reinigt, auf Platz 3 liegt, während das Orgasmusverleihende Kondom es mit Platz 4 nicht einmal auf's Treppchen geschafft hat. Einziger Trost: Der praktische automatische Hemdenfalter ist immer noch hinter der Orgasmushilfe für Frauen!!

Offen lässt das Studien-Ergebnis, warum die Männer sich so entschieden: Weil sie der Ansicht waren, das mit dem Orgasmus der Liebsten bekämen sie auch so schon hin? Weil es sich bei den vorgeschlagenen Innovationen um valide Erleichterung in der ungeliebten Haushaltsarbeit handelte und das Orgasmusfördernde Kondom in der Auswahl da irgendwie nicht ganz reinpasste? Weil sie eventuell befürchteten, dass ein geripptes und genopptes Kondom dicker ist als ein konventionelles und damit möglicherweise Empfindung nimmt?

Brechen wir doch an dieser Stelle eine Lanze für unsere lieben heterosexuellen Mitmänner und unterstellen wohlwollend, dass sie beim Sex sehr wohl an unseren Höhepunkt denken. Und wenn's mal nicht so klappt, dann hilft eines ganz bestimmt: Kommunikation...