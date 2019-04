Dem Ansturm der jungen Küchenrebellen, die ihre minimalistischen Menüs nicht selten am Computer komponieren, begegneten die Madrilenen mit offenen Armen. Der Weg in die Zukunft ist eben auch in der Küche nicht zu übersehen – wenn auch die spanische Hauptstadt mit besonderem Stolz auf ihre Traditionsadressen verweist: Bars und Bodegas mit Patina und die gemütlichen Casas de Comidas, Familienbetriebe, die mehrere Generationen auf dem Buckel haben und gemeinsam mit Stammgästen und Personal alle wirtschaftlichen und politischen Kapriolen überlebt haben. Dosenspargel im Salat, zentimeterdick panierter Fisch und Einheitstapas wie Kroketten, zähe Calamari oder Tortilla vom Vortag gehören endgültig der Vergangenheit an. Heute zeigt sich jeder von seiner besten Seite: Die Küchen- Avantgarde schmückt sich mit einer Prise Bodenständigkeit, und die Altvorderen am Herd pflegen mit Finesse die Verfeinerung regionaler Produkte.