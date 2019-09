Madame Pionierinnen: Extrembergsteigerin Helga Hennge über Selbstüberwindung

MADAME: Sie haben einmal einen Moment der tiefen Erschöpfung beschrieben, wo Sie plötzlich doch eine innere Kraft mobilisieren konnten, um den Aufstieg zum Gipfel des Aconcagua zu bewältigen. Wie ist Ihnen das gelungen?

Helga Hengge: Das war in der Gipfelnacht auf 6400 Metern. Der Wind schlug uns mit beißender Kälte entgegen, meine Füße waren eiskalt, und ich fiel weiter und weiter zurück. Ich kämpfte mit jedem Schritt, meinen Mut hochzuhalten, aber irgendwann überkamen mich Selbstmitleid und die Angst, dass ich meine Zehen an die Kälte verlieren würde. Unser Bergführer kroch mit mir in eine kleine Schutzhütte. „Wir drehen um, das hat keinen Sinn“, sagte er. Im ersten Moment war ich erleichtert, zurück in meinem Schlafsack, in Wärme, in Sicherheit zu sein. Aber wir hatten schon fast die Hälfte geschafft, die Sonne würde kommen, wir würden auf dem höchsten Berg der Anden stehen. Ich hatte mich so gefreut auf dieses Abenteuer, auf die Herausforderung, an meine Grenze zu gehen und über mich selbst hinauszuwachsen. Jetzt musste ich auch meinen Teil dazu beitragen, tapfer sein und mein Bestes geben. Das war ich dem Berg schuldig. Da war plötzlich ein Schalter in mir, den ich umlegen konnte.

MADAME: Was war für Sie auf dem Berg die größte Herausforderung: Kälte, Müdigkeit oder die Höhenkrankheit?

Helga Hengge: Am schwierigsten war für mich die Kälte. Ich bin eher lang und schmal und nicht so gut gepolstert, meine Zehen und Finger sind schnell kalt und werden taub. Wenn man beim Klettern den Felsen nicht mehr spürt, ist die Gefahr riesengroß. Auch die Höhe macht mir zu schaffen, weil mein Körper sich nur widerwillig an die dünne Luft gewöhnt. Er braucht Zeit und ich unendlich viel Geduld. Wichtig ist, die Anzeichen der extremen Kälte und Höhe rechtzeitig zu erkennen, zu einem Zeitpunkt, wo man noch Möglichkeiten und Ideen hat, entgegenzuwirken.