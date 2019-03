Maca: Das Superfood gegen Heißhunger und Stress

Maca – die Zauberknolle aus den Anden soll ganz besondere Kräfte besitzen. Übrigens nicht zu verwechseln ist das Superfood mit Matcha-Tee aus Japan! Maca soll nämlich auch viel mehr können, als lediglich wach machen und gesund sein.

Maca wächst auf über 4.000 Metern Höhe in den Anden uns ähnelt unserer altbekannten Gartenkresse. Das Geheimnis liegt hier allerdings nicht in den Blättern, sondern in der Wurzel: Diese ist extrem nährstoffreich und dient als Heilpflanze und natürliches Aphrodisiakum.