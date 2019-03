Chanel Métiers d'Art: Es wird Zeit nach Hause zu gehen

Doch ganz von vorn: Die Métiers d’art-Kollektionen von Chanel zelebriert das Kunsthandwerk der an die Maison angegliederten Ateliers, die oftmals Familienbetriebe mit langer Tradition sind. Der Modeschöpfer setzt die Segel neu und fährt in den Heimathafen ein.

Der Schauplatz: Die wundervolle Elbphilharmonie am Hamburger Hafen, wo das Orchester den bekannten Hit „La Paloma“ spielte, der Auftakt für das Defilée. Ansonsten wurde auf Dekoration und Co. verzichtet. Der neuen Kollektion galt die volle Aufmerksamkeit.

Die Inszenierung: Wie man es von Chanel gewöhnt ist, müssen die Models einen weiten Weg, oder sagen wir mal eine weite Fahrt, zurücklegen. Von oben herab laufen sie den Konzertsaal bis zu den untersten Rängen hinab, dabei sehr nah am Publikum vorbei. Quasi die perfekte Detail-Aufnahme. Zu sehen gibt es wunderbare Prêt-a-Porter Mode, die wahrscheinlich jeder Gast gerne in seinen Kleiderschränken hängen haben möchte.

Marocainseide, Kaschmirwolle, Mousselin, Organza, Plissee, Perlenstickereien, Federschmuck, Hüte und noch mehr: Das ist die Quintessenz dessen, was der Modeschöpfer zum Arbeiten braucht. Und eben auch genau das, was unsere Modeherzen verzaubert.