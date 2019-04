Mugello Red, Cobalto Blue und Mandarin kommen subtil im Interieur zum Einsatz – mit Highlight-Garantie.

Besonders angetan sind wir von den eleganten Ledersitzen in Arctic White. Hier gilt: Bloß nicht mit dem Kaffee kleckern und den tollen Fahrkomfort genießen. Auch wer Liebe zum Detail mag ist in diesem Auto gut aufgehoben: Die seitlichen Türtaschen aus Seide haben unser Herz im Sturm erobert. Bei all den kleinen Extras hat es noch ein weiteres Fashion-Piece von dem Laufsteg ins Auto geschafft: Die schicke Bespoke-Uhr, die in diesem Jahr für 2017 auf den Runways zu bewundern war.

Für wen das neue Gefährt geeignet ist? Für absolute Fashion-Liebhaber, Auto-Begeisterte und natürlich für Menschen mit einem vollen Geldbeutel: Stolze 330.000 Euro muss man für einen traditionellen Rolls-Royce locker machen. Aber wer sagt bei einem Fashion Car schon Nein?

Im November sind Kunden herzlich eingeladen, die Trends für das kommende Jahr zu setzen: Sie können ihren persönlichen Dawn Inspired by Fashion gestalten, wobei keine Grenzen gesetzt sind. Wir überlegen uns bereits, den wundervollen Rot-Klassiker des Le Vernis Nagellacks von Chanel in der Ausführung zu integrieren. Parfait!

Übrigens: Haben Sie schon die neuen Chanel Make-Up Trends 2017 entdeckt?