Destination within the destination: Das Luxushotel „Heritage Le Telfair Golf & Spa Resort“, das im Süden der beliebten Insel Mauritius liegt, verfolgt dieses einzigartige Konzept und ist nicht ohne Grund Mitglied der „Small Luxury Hotels of the World“.

Seven Colours Spa

Mit über 2 000m² zählt der Seven Colours Spa „Millé sime Collection“ Spa-Bereich zu den größten der Insel. Neben einem Entspannungsbereich, verfügt der Wellness-Bereich über neun Anwendungsräume, einen Hydrotherapie-Pool, ein Hamam, eine Sauna, einen Raum für Maniküre und Pediküre sowie einen Friseursalon. Das Hotel verwendet die Seven Colours Spa Pflegeprodukte, die von der mauritischen Hotelgruppe Veranda Resorts 2004 gegründet wurde und die einzige Spa-Marke auf der Insel ist.