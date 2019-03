Luxe!Awards 2017

Luxe!Award für Tiffany & Co.

Melanie Kelm (Tiffany & Co.) nahm den Preis für die Gewinner-Kette in der Kategorie "Klassiker" entgegen, die Sie selbst an dem Abend trug. Das Schmuckstück aus der "T-Collection" ist aus Sterlingssilber und in zwei Varianten erhältlich.