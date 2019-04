Ina Beissner

Die Melange aus südamerikanischen und deutschen Wurzeln prägt die Arbeiten der in Peru geborenen und in Deutschland aufgewachsenen Designerin maßgeblich. Sie studierte Modedesign an der renommierten Esmod in Berlin und Schmuckdesign in Mailand.

Nachdem sie in der Branche ausreichend Erfahrungen gesammelt hatte, gründete sie 2011 in Berlin ihr eigenes Label. Gefertigt werden ihre Schmuckstücke in Italien.

Armmanschette „Gabo“

