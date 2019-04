cyguy83

"Hello! It's me!" - Und zwar keine Geringere als Popstar Adele in Barbie-Format. Nichts Außergewöhnliches, eigentlich: Wäre da nicht Instagram-User cyguy83 alias Cyrus, selbsternannter "Puppen-Künstler", der in detailgetreuer Handarbeit aus herkömmlichen Barbies Celebrity-Lookalikes macht. Neben Adele finden sich auf seinem Account auch Katharine Hepburn, Taylor Swift und jede Menge Püppchen à la Madonna. Unbedingt anschauen!